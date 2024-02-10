Korkunç kaza! Uçak otoyola girdi; otomobile çarptı

ABD’nin Ohio eyaletinden 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak, her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’da Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı. Ancak uçağın kanadı otoyoldaki bir araca çarptı ve uçak, alev topuna döndü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 3 kişinin kurtulduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.