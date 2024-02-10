10 Şub 2024 - 22:04- Magazin G:

Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı

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Sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan Aslı İnandık, sakatlığına rağmen sahne aldı; seyirciden alkış aldı

Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı mask
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Geçtiğimiz haftalarda sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan oyuncu Aslı İnandık, yine de sahneden vazgeçmedi. Müzik grubu Peyk'in Hamiyet müzikalinde başrolü canlandıran oyuncu, bacağında atel olmasına rağmen geçtiğimiz akşam ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve AKM'de sahneye çıktı.

HAMİYET MÜZİKALİ HAKKINDA

Aslı İnandık, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan müzikalde bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’i canlandırıyor.

Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı
Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı

Kaynak: Haber Merkezi

# ekip

10 Şub 2024 - 22:04 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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