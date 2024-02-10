Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı

Geçtiğimiz haftalarda sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan oyuncu Aslı İnandık, yine de sahneden vazgeçmedi. Müzik grubu Peyk'in Hamiyet müzikalinde başrolü canlandıran oyuncu, bacağında atel olmasına rağmen geçtiğimiz akşam ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve AKM'de sahneye çıktı.
HAMİYET MÜZİKALİ HAKKINDA
Aslı İnandık, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan müzikalde bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’i canlandırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.