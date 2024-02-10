Ünlü isim sakatlığına rağmen sahneye çıktı

Geçtiğimiz haftalarda sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan oyuncu Aslı İnandık, yine de sahneden vazgeçmedi. Müzik grubu Peyk'in Hamiyet müzikalinde başrolü canlandıran oyuncu, bacağında atel olmasına rağmen geçtiğimiz akşam ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve AKM'de sahneye çıktı.

HAMİYET MÜZİKALİ HAKKINDA

Aslı İnandık, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan müzikalde bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’i canlandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi