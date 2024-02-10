10 Şub 2024 - 22:00- Gündem G:

Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Aksaray'da yolda yürüyen iki gence Afganistan uyruklu 6 kişi kemerle ve bıçakla saldırdı.

Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi... mask
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi...
Yolda yürüyen 2 genç saldırıya uğradı! Yabancı uyruklu 6 kişi...
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aksaray'da, yolda yürürken Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğrayan Oğuzhan T. (19) bıçakla karnından, arkadaşı E.Y.B. (15) ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan saldırganlardan 4'ü yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şeh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkında gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Oğuzhan T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi.

Kaynak: DHA

# Saldırı, yabancı uyruklu, genç, Kemer, Bıçak, sağlık, Polis, eğitim, Saat

10 Şub 2024 - 22:00 DHA Aksaray- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kamyonet, direksiyon sınavındaki aday sürücünün otomobiline çarptı mask
Kamyonet, direksiyon sınavındaki aday sürücünün otomobiline çarptı
Bakan Güler'in acı günü mask
Bakan Güler'in acı günü
Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi? mask
Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi?
Evlilik işlemlerinde yeni dönem başladı mask
Evlilik işlemlerinde yeni dönem başladı
Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem! mask
Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem!
Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti mask
Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber