10 Şub 2024 - 21:51- Dünya G:

Aldığı karar sonrası Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti

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Macaristan'da Novak'ın çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi sonucu ülke genelinde büyük tepki oluştu. Macaristan Cumhurbaşkanı Novak görevinden istifa etti.

Aldığı karar sonrası Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti mask
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Nisan 2023’te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi  Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

Tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

Kaynak: NTV

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10 Şub 2024 - 21:51 - Dünya

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