Kötü oyunculuğuyla alay konusu oldu

Sadakatsiz, Duy Beni ve Dönence gibi dizilerde rol alarak yükselişe geçen Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Gaddar dizisinde Aydan rolünü üstlenerek Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor.

ALAY KONUSU OLDU

Ulusoy'un oynadığı Dağhan ile duygusal bir an yaşayan Aydan gözyaşlarına boğulunca sosyal medya çalkalandı. Oyuncunun banka oturup titreyerek ağladığı sahnedeki oyunculuk performansıyla alay konusu oldu. Aydoğan için sosyal medyada "Gülüyor mu ağlıyor mu?" ve "Rezalet" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi