10 Şub 2024 - 21:49- Magazin G:

Kötü oyunculuğuyla alay konusu oldu

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Çağatay Ulusoy ile Gaddar dizisinde başrolde olan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, ağlama sahnesinde sergilediği başarısız performansla sosyal medyada alay konusu oldu.

Kötü oyunculuğuyla alay konusu oldu mask
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Sadakatsiz, Duy Beni ve Dönence gibi dizilerde rol alarak yükselişe geçen Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise  Gaddar dizisinde Aydan rolünü üstlenerek Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor.

ALAY KONUSU OLDU

Ulusoy'un oynadığı Dağhan ile duygusal bir an yaşayan Aydan gözyaşlarına boğulunca  sosyal medya çalkalandı.  Oyuncunun banka oturup titreyerek ağladığı sahnedeki oyunculuk performansıyla alay konusu oldu. Aydoğan için sosyal medyada "Gülüyor mu ağlıyor mu?" ve "Rezalet" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

10 Şub 2024 - 21:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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