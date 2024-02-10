Kötü oyunculuğuyla alay konusu oldu

Sadakatsiz, Duy Beni ve Dönence gibi dizilerde rol alarak yükselişe geçen Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Gaddar dizisinde Aydan rolünü üstlenerek Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor.
ALAY KONUSU OLDU
Ulusoy'un oynadığı Dağhan ile duygusal bir an yaşayan Aydan gözyaşlarına boğulunca sosyal medya çalkalandı. Oyuncunun banka oturup titreyerek ağladığı sahnedeki oyunculuk performansıyla alay konusu oldu. Aydoğan için sosyal medyada "Gülüyor mu ağlıyor mu?" ve "Rezalet" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.