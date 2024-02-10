10 Şub 2024 - 21:37- Gündem G:

Antalya'da tersanede yangın çıktı

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Konyaaltı'nda yat imalatı yapan tersanede yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Antalya'da tersanede yangın çıktı mask
Antalya'da tersanede yangın çıktı
Antalya'da tersanede yangın çıktı
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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 13 itfaiye aracıyla ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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10 Şub 2024 - 21:37 AA Antalya- Gündem

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