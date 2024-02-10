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Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un görevi bırakmasının ardından yeni başkanın kim olacağını söyledi

Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı mask
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Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisi olan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanının Aziz Yıldırım olması gerektiğini söyledi.

'BEN OLSAM ZORLA GETİRİRİM'

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili şu şekilde konuştu: ''Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum.  Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım'' dedi. Aziz Bey gel demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani'' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, aday, Fenerbahçe, yıldırım

10 Şub 2024 - 21:12 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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