Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisi olan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanının Aziz Yıldırım olması gerektiğini söyledi.
'BEN OLSAM ZORLA GETİRİRİM'
Rıdvan Dilmen konuyla ilgili şu şekilde konuştu: ''Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım'' dedi. Aziz Bey gel demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani'' dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.