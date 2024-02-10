Artık elektronik cihazlar eskisi gibi şarj edilmeyecek

Avrupa Birliği'nde 28 Aralık 2024'ten itibaren, satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı almıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da(BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik taslağı hazırladı.

ORTAK ŞARJ DÖNEMİ BAŞLIYOR





Taslağa göre; mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C'ye uyumlu olacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre bu telsiz ekipmanları, belirlenen şarj etme şekillerine uygun olacak şekilde imal edilecek. İmal edilen şarj cihazları, haricindeki aksesuarlarla uyumlu çalışacak.

YIL SONUNDA UYGULAMA BAŞLIYOR

Taslağa göre, yönetmeliğin hükümleri, telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik hükümleri, sadece dizüstü bilgisayarlar (laptoplar) için 28 Nisan 2026'dan itibaren uygulanacak.

1,5 MİLYON ADET DÜŞÜŞ BEKLENİYOR





Ortak şarj aleti çözümüyle yılda yaklaşık 1.000 ton atık azalacak. Türkiye'de bir yılda yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılıyor. Ortak şarjla potansiyel atık şarj cihazı üretiminde yaklaşık 1,5 milyon adet düşüş bekleniyor. Oranın yüzde 50 olması hesaba katıldığında üretimin yılda yaklaşık 7,5 milyon adet ile 1 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlaması umuluyor.

Kaynak: türkiye gazetesi