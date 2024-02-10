Feci kaza! Alanya'da inşaat işçisi iskeleden düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan C.Ç. (31), su borusu montajı yaptığı sırada 2,5 metrelik iskeleden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.