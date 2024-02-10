10 Şub 2024 - 20:34- Gündem G:

Feci kaza! Alanya'da inşaat işçisi iskeleden düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Feci kaza! Alanya'da inşaat işçisi iskeleden düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan C.Ç. (31), su borusu montajı yaptığı sırada 2,5 metrelik iskeleden düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

# Alanya, Antalya, İşçi, Mahmutlar, inşaat, sağlık, eğitim, acil, Jandarma

10 Şub 2024 - 20:34 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi? mask
Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi?
Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem! mask
Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem!
Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti mask
Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da sahiller doldu mask
Antalya'da sahiller doldu
Cumhuriyet tarihinde ilk! Türkiye'de alarm zilleri çalıyor... mask
Cumhuriyet tarihinde ilk! Türkiye'de alarm zilleri çalıyor...
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili mask
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber