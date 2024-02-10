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Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı

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Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı.

Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı mask
Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı
Korkunç olay! Kayıp hamile kadının ve 2 çocuğunun cesetlerine ulaşıldı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat’ın (2) su kanaletinde cesedi  bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. (42), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat’tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası’nda, su kanaletine gizlenmiş halde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

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10 Şub 2024 - 20:21 DHA Hatay- Gündem

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