Kuyumcuda dev soygun. Havalandırmadan içeri girip altınları çalıp kaçtılar

Dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen kişi ya da kişiler, dükkanın çatı kısmındaki havalandırmadan halat yardımıyla dükkanın içine girdi. Olayı gerçekleştirenler altınları aldıktan sonra aynı şekilde kaçarken alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hırsızların kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

9 MİLYON 897 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN

Çalınan altının miktarı yapılan inceleme sonrasında belirlendi. Hırsızlık sonucu toplam değeri 9 milyon 897 bin TL olan 3 kilo 200 gram altın, 50 bin dolar değerinde pırlanta, 100 bin TL nakit para, 10 bin Dolar ve 5 bin Euro ile 120 gram külçe altının çalındığı tespit edildi.

Kaynak: DHA