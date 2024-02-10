Bakanlık emekliler için harekete geçti: Rahat bir nefes alacaklar! Hem faturalarda indirim hem kira yardımı...

Milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarına yapılan son zamlardan sonra ek zam yapılıp yapılmayacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Emekliler yeni bir müjdeli haber beklerken her geçen gün artan bu hayat pahalılığı içerisinde o bakanlıktan bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre emekliler için düğmeye basıldı. Hem fatura indirimi hem de kira yardımları yapılacağı iddiaları duyanları heyecanlandırdı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN LİRAYA ÇIKTI



Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı geçtiğimiz ay 10 bin liraya çıkarıldı. Bu zam sonrasında yerel seçimler öncesi ek bir zam olup olmayacağı da emekliler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Lakin buna ilişkin henüz ilgili kurumlardan bir açıklama gelmedi.

Öte yandan emekli vatandaşların bayram ikramiyelerine yeni zam yapılacağı ve bu zamlardan sonra da maaşlar için yeni düzenlemeler söz konusu olduğu öğrenildi.

YENİ BİR PROTOKOL SÖZ KONUSU



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yakın gelecekte Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile emekliler için yeni bir protokol imzalanacağını belirtti. Söz konusu bu protokol kapsamında ise belediyeler tarafından emeklilere fatura ödemelerinde indirim hizmeti sunulacağı açıklandı. Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre emekliler için yapılan hazırlıkların içinde elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim sağlanması, en düşük emekli aylığı alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere kira yardımı desteği verilmesi gibi avantajlar söz konusu.

Kaynak: Haber Merkezi