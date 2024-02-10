İnci Taneleri'nde inanılmaz hata. Yapım şirketi özür diledi

İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem karakteri, Hatıran Yeter şarkısını söyledi. Şarkının sözlerin Ferdi Tayfur'a ait olduğu dizide ifade edilince tepkiler çığ gibi büyüdü. Hatanın farkedilmesinin üzerine özür metni yayımlayan yapım, "Yanlışlık nedeniyle özür dileriz. Şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a aittir" dedi.
YAPIM ŞİRKETİNDEN ÖZÜR METNİ
Dizinin Instagram hesabından "Özür metni" başlığıyla yapılan açıklamada "İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses'e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.