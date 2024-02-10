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İnci Taneleri'nde inanılmaz hata. Yapım şirketi özür diledi

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İnci Taneleri son bölümündeki o hataya izleyiciler tepki gösterdi. Yapım şirketi özür metni yayınladı.

İnci Taneleri'nde inanılmaz hata. Yapım şirketi özür diledi mask
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İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem karakteri, Hatıran Yeter şarkısını söyledi. Şarkının sözlerin Ferdi Tayfur'a ait olduğu dizide ifade edilince tepkiler çığ gibi büyüdü. Hatanın farkedilmesinin üzerine özür metni yayımlayan yapım, "Yanlışlık nedeniyle özür dileriz. Şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a aittir" dedi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN ÖZÜR METNİ

Dizinin Instagram hesabından "Özür metni" başlığıyla yapılan açıklamada "İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses'e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Son, ifade

10 Şub 2024 - 19:33 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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