6 çeşmenin suyunda hastalık tespit edildi; apar topar kapatıldı

Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi. Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “ Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.