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6 çeşmenin suyunda hastalık tespit edildi; apar topar kapatıldı

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Sivas’ta temiz sanılan ve vatandaşlar tarafından tatlı su olarak kullanılan sulardan bazıları hastalıklı çıktı. Sivas Belediye hastalıklı çıkan 6 çeşmenin suyunu kapattı.

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Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi. Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “ Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı.

AÇIKLAMA YAPILDI


Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

10 Şub 2024 - 19:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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