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Akdeniz'de deprem

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Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem mask
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Akdeniz açıklarında bugün saat 17.32 sularında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

# Akdeniz, deprem, Saat

10 Şub 2024 - 19:07 - Gündem

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