Akdeniz'de deprem

Akdeniz açıklarında bugün saat 17.32 sularında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi