- Asayiş

15 yaşındaki çocuk mutfaktan bıçağı aldı ve...

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Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Erol Kutlu (38), kadının oğlu E.D. (15) tarafından bıçaklandı. Ameliyata alınan Kutlu'nun durumu ciddiyetini korurken, E.D. ise gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuk mutfaktan bıçağı aldı ve... mask
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Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

İlk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

# çocuk

10 Şub 2024 - 18:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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