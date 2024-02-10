15 yaşındaki çocuk mutfaktan bıçağı aldı ve...

Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

İlk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA