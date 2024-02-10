Yargı'ya flaş konuk! Ödüllü oyuncu...

Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Emmy ödüllü 'Yargı' dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Son olarak Alican Yücesoy'un katıldığı kadroya bu kez de kariyerinin başında 'En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen İlayda Elif Elhih, dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Ergenekon imzalı diziye konuk olacak olan Elhih, "Dilan" karakterine hayat verecek.

Elhih, dizinin yeni bölümünde oynayacağı karakter ile çalıştığı dernekte tuttuğunu koparan, elinden her iş gelen ve güçlü özellikleriyle çevresindekilerin sevgisini toplayan genç bir kadın olarak ekranlarda olacak.

Kaynak: KARAR