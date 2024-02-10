Kontrolden çıkan tır, çay ocağına daldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında bulunan çay ocağına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 dükkanda hasar meydana gelirken, çay ocağı önündeki masada oturan 4 kişi yaralandı. O anları anlatan işletmeci Ahmet Tamer, "Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 34 BZ 5300 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çay ocağına daldı. Kazada, çay ocağının önündeki masalarda oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevredekilerin yardımı ile tırın altında kalarak yaralananlar bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

3 DÜKKANDA HASAR

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle çay ocağının sol tarafında bulunan ayakkabı dükkanı ile sağ tarafındaki depo olarak kullanılan alan zarar gördü.

'DÜKKANIN İÇİ KARARDI, SONRA HER ŞEY TOZ DUMAN'

O anları anlatan çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer, "Tır yoldan çıktı, direkt dükkana girdi. Dükkanda hasar çok. Ben tam çay yapıyordum; daldı içeriye. Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.

Kaza sırasında çay ocağında bulunan Kasım Yılmaz, "İçeride arkadaşlarla birlikte çay içiyorduk. Dükkanın köşesinde, yolu gören taraftaydım. Yola bakarken tırın kafasının döndüğünü gördüm ve kuvvetli fren sesi çıkmaya başladı. Arkadaşlara bağırdım. Dükkanın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. Tır da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkana girdi" ifadelerini kullandı.

TRAFİK OLUŞTU

"İçeride 3 kişiydik" diyen Yılmaz, "Dışarıda 4 arkadaş vardı. 2 tanesini olay hemen bittikten sonra aldık, 1 tanesiyle biraz daha uğraştık; yaralıydı. Diğer arkadaş da yolun önündeydi, ona da herhalde tır çarptı; yerde yatıyordu, göremedim" dedi.

D-100 İstanbul istikametinde oluşan trafik, Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA