MHP kadın seçmen iletişim merkezi açıldı! "Kadınların destek ve gücüyle zafer Cumhur İttifakı’nın olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek amacıyla Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde Kadın Seçmen İletişim Merkezi açtı. Cumhur İttifakı’na gönül veren kadın seçmenleri bir araya getirmenin amaçlandığı seçim ofisinin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti MYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, MHP Alanya Kadın, Aile, Çocuk, Engelli Politikaları Başkanı Ayşe Taşdemir, AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve çok sayıda kadın katıldı.

“YENİDEN ALANYA’YI 3 HİLAL İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Seçim ofisinin açılışında konuşan Başkan Yücel, “İnşallah hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Yeniden Alanya’yı 3 hilalle, Cumhur İttifakının gücüyle buluşturacağız. Şunu açık ve net söyleyeyim. Seçim kadınlarla kazanılır. Kadınların gücüne defalarca şahit oldum. Bu bizim 5. seçimimiz. Evde de, sokakta da, her yerde kadınlar tamam diyorsa o iş tamamdır. Kadın seçmenlerimizin gönlünü ve desteğini almak için hep birlikte fert fert, ev ev, sokak sokak, gece gündüz demeden yorulmadan çalışacağız” dedi.

“KADINLARIMIZIN SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL HER DAİM YANINDAYIZ”

Kadınların eğitimi, gelişimi ve sosyal hayata katılmaları anlamında pek çok proje ürettiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Biz, seçimden seçime kadınları hatırlayanlardan değiliz. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız, onların destekçisiyiz. Kadınların ailesinde, işinde, şehrinde daha huzurlu, daha mutlu olduğu, çocuklarını güvenle huzurla yetiştirdiği bir Alanya için var gücümüzle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin desteğinizle, sizin güveninizle, Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. İnşallah biz kazanacağız. İnşallah zafer bizimdir” diye konuştu.

“KADINLAR HER DÖNEM SİYASETTE VARDI, VAR OLMAYA DA DEVAM EDECEK”

MHP Alanya Kadın, Aile, Çocuk, Engelli Politikaları Başkanı Ayşe Taşdemir ise, “Bazen yanlış uygulamalar olsa da Türk-İslam tarihi hiçbir zaman kadını ikinci plana atmadı. Cumhuriyet döneminde de bu böyle oldu. Cumhuriyet döneminde Türk kadını daima siyasetin her türlü alanında erkeklerle birlikte eşit şartlarda gayret gösterdi. Bazen yanlış uygulamalar olabiliyor. Bunu en aza indirmek için biz siyasetteki kadınlar birlikte, el ele halledebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“KAPI KAPI DOLAŞIP MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRECEĞİZ”

AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan da şu ifadeleri kullandı: “Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikrarını ve kalkınması için bir araya gelen, güçlü bir siyasi birliktir. Bu ittifakın önemli bir bileşenini ise siz değerli kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımız her alanda aktif rol alan, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan ve geleceğe dair umutlarımızı temsil eden bireylerdir. Cumhur İttifakı olarak bu kutlu mücadelede biz değerli kadınlarımıza büyük görevler düşüyor. Biliyoruz ki biz kadınlar her zaman olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakı’na büyük destek vereceğiz. Kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatarak milletimizin gönlüne gireceğiz. Cumhur İttifakı ortağımız MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi bu hedefe ulaşmak için önemli bir rol oynayacak. Bu ofis kadınlarımızın bir araya geleceği, fikir alışverişinde bulunacağı ve seçim çalışmalarımıza katkı sağlayacağı bir merkez olacak. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü başkanımızı destekliyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan kadınlarımızla büyük Türkiye yolunda hazırız, kararlıyız.” Konuşmaların ardından Kadın Kolları Başkanları Anılgan ve Taşdemir, Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel ile birlikte açılış kurdelesini kestiler.