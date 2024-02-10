Akaryakıta korkutan zam

Akaryakıtta zam üstüne zam görülmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorine 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geliyor. Bu zamla birlikte motorin litre fiyatı 43 liraya yaklaşacak.

ZAMMIN NEDENLERİ

Döviz kuru: Son günlerde yükselen döviz kuru, akaryakıt fiyatlarının artmasının en önemli nedenlerinden biri.

Brent petrol fiyatları: Brent petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Vergiler: Akaryakıta uygulanan yüksek vergiler de fiyatların artmasına neden oluyor.



ZAMMIN ETKİLERİ

Ulaşım maliyetleri artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerini de artıracak. Bu da toplu taşıma ve yük taşımacılık ücretlerine zam olarak yansıyabilir.

Ürün fiyatlarında artış olacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, üretim ve dağıtım maliyetlerini de artıracak. Bu da ürün fiyatlarında artışa neden olabilir.

Enflasyon artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyonu da yukarı çekecek.



VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Yakıt tasarrufu yapmaya çalışın: Aracınızla daha az yol kat edin, gereksiz yere rölantide çalıştırmayın ve lastik havalarınızı kontrol edin.

Toplu taşımayı kullanın: Mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanın.

Bisiklet veya elektrikli scooter kullanın: Kısa mesafelerde bisiklet veya elektrikli scooter kullanabilirsiniz.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (10.02.2024)

Benzin: 39.99 TL

Motorin: 41.77 TL

Benzin: 40.07 TL

Motorin: 42.51 TL

Benzin: 40.30 TL

Motorin: 42.72 TL

Akaryakıta gelen zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu zammın etkileri önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi