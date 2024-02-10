Akaryakıta korkutan zam

Akaryakıtta zam üstüne zam görülmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorine 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geliyor. Bu zamla birlikte motorin litre fiyatı 43 liraya yaklaşacak.
ZAMMIN NEDENLERİ
Döviz kuru: Son günlerde yükselen döviz kuru, akaryakıt fiyatlarının artmasının en önemli nedenlerinden biri.
Brent petrol fiyatları: Brent petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Vergiler: Akaryakıta uygulanan yüksek vergiler de fiyatların artmasına neden oluyor.
ZAMMIN ETKİLERİ
Ulaşım maliyetleri artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerini de artıracak. Bu da toplu taşıma ve yük taşımacılık ücretlerine zam olarak yansıyabilir.
Ürün fiyatlarında artış olacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, üretim ve dağıtım maliyetlerini de artıracak. Bu da ürün fiyatlarında artışa neden olabilir.
Enflasyon artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyonu da yukarı çekecek.
VATANDAŞLARA TAVSİYELER
Yakıt tasarrufu yapmaya çalışın: Aracınızla daha az yol kat edin, gereksiz yere rölantide çalıştırmayın ve lastik havalarınızı kontrol edin.
Toplu taşımayı kullanın: Mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanın.
Bisiklet veya elektrikli scooter kullanın: Kısa mesafelerde bisiklet veya elektrikli scooter kullanabilirsiniz.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (10.02.2024)
İstanbul:
Benzin: 39.99 TL
Motorin: 41.77 TL
Ankara:
Benzin: 40.07 TL
Motorin: 42.51 TL
İzmir:
Benzin: 40.30 TL
Motorin: 42.72 TL
Akaryakıta gelen zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu zammın etkileri önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.