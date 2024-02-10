- Ekonomi

Akaryakıta korkutan zam

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlikler devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam haberi geldi. Motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruşluk bir zam yapılacak.

Akaryakıta korkutan zam mask
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Akaryakıtta zam üstüne zam görülmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorine 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geliyor. Bu zamla birlikte motorin litre fiyatı 43 liraya yaklaşacak.

ZAMMIN NEDENLERİ

Döviz kuru:  Son günlerde yükselen döviz kuru, akaryakıt fiyatlarının artmasının en önemli nedenlerinden biri.
Brent petrol fiyatları: Brent petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Vergiler: Akaryakıta uygulanan yüksek vergiler de fiyatların artmasına neden oluyor.


ZAMMIN ETKİLERİ

Ulaşım maliyetleri artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerini de artıracak. Bu da toplu taşıma ve yük taşımacılık ücretlerine zam olarak yansıyabilir.
Ürün fiyatlarında artış olacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, üretim ve dağıtım maliyetlerini de artıracak. Bu da ürün fiyatlarında artışa neden olabilir.
Enflasyon artacak: Akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyonu da yukarı çekecek.


VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Yakıt tasarrufu yapmaya çalışın: Aracınızla daha az yol kat edin, gereksiz yere rölantide çalıştırmayın ve lastik havalarınızı kontrol edin.
Toplu taşımayı kullanın: Mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanın.
Bisiklet veya elektrikli scooter kullanın: Kısa mesafelerde bisiklet veya elektrikli scooter kullanabilirsiniz.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (10.02.2024)

İstanbul:

Benzin: 39.99 TL
Motorin: 41.77 TL

Ankara:

Benzin: 40.07 TL
Motorin: 42.51 TL

İzmir:

Benzin: 40.30 TL
Motorin: 42.72 TL

Akaryakıta gelen zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu zammın etkileri önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Şub 2024 - 18:18 - Ekonomi

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