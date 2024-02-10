Kamyonet, direksiyon sınavındaki aday sürücünün otomobiline çarptı

Bursa'da kaza, saat 14.00 sıralarında, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih A. (26) yönetimindeki 16 FH 2053 plakalı kamyonet, direksiyon sınavına giren aday sürücü Sibel A. (32) yönetimindeki 16 PD 403 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü adayı ile otomobildeki sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp tedaviye alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.