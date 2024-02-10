- Asayiş

Korkunç kaza! Motosiklet kaza sonrası sürüklenerek yayaya çarptı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen İsmail Zengin’e çarptı. Kazada, Zengin hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Var (42) ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Motosiklet kaza sonrası sürüklenerek yayaya çarptı mask
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İzmit yönüne giden Mehmet Fatih Var yönetimindeki motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e çarptı.

SÜRÜKLENEREK YAYAYA ÇARPTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

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10 Şub 2024 - 17:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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