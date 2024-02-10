Çeyrek altını olanlar yandı: Uzman isimden peş peşe uyarılar geldi! "Geç kalmayın..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiren yeni bir uyarı ile gündeme geldi. Altındaki her düşüş için alım fırsatı diyen uzman isim gram altında beklediği seviyeyi de paylaştı. Öte yandan darphane tarafından üretilen çeyrek altın işçiliğinin 70 lira olduğunu ifade eden Memiş, önemli bir uyarıda bulunarak, “Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı? Bu soru işareti. Altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim” dedi.

HER DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATINA ÇEVİRİN



Mynet'te yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni uyarılarda bulunarak, “Gram altın resmi kurda 2000 üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. 2070 direncini takip ediyoruz. İki gecelik kapanış olursa 2090 gelir. İlk direnç 2150 lira, yıl sonunda 3000 lira hedefini gözetiyoruz” diyen uzman isim, “Altın tarafındaki her düşüş bir alım fırsatı” diye konuştu.

ÇEYREK ALTINA DİKKATİ ÇEKTİ



Uzman isim çeyrek altına dikkati çekerek, “2 haftadır darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam altın gibi altınlarda ciddi bir işçilik var. Özellikle çeyrek altında 70 liralık işçilik var. Gerçek değerinin üzerinde 70 liralık işçilik var. Haliyle darphanenin ürettiği sarrafiye grubu altınlar iki haftadır işçilikli” açıklamasını yaptı.

YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYESİ VERDİ



Altına ilişkin yaptığı açıklamalara devam eden Memiş, kesme altını tavsiye ederek şunları söyledi:

“Bu konuyla alakalı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, Darphane Genel Müdürü'nü ziyaret ediyor. Üretimin artacağı söylendi. Bugünlerde altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim.

Değerinin üzerinde çeyrek altını alıp kar etmek mantıksız. Cumhuriyet altınında 250-300 lira gibi bir işçilik varken yatırım aracı olarak bunları almak doğru değil.”

YARIM GRAM ALTIN ÜRETİMİNDE YASAKLAMA



Memiş, yarım gram altın üretiminin yasaklandığını hatırlatarak, “Fiziki altında bir problem mi yaşanıyor? Neden yarım gram altın üretimi yasaklandı mı peki, soru işareti. Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı, bunun garantisini kim verecek, bu soru işareti. Bu işçilik sorununu gündeme getiriyorum ben. Ziynet altını alacakları ben uyarmak isterim. Bu tür altınlarda işçilik var” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi