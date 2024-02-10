10 Şub 2024 - 17:39- Gündem G:

Bakan Güler'in acı günü

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, 96 yaşında hayatını kaybetti

Bakan Güler'in acı günü mask
Bakan Güler'in acı günü
Bakan Güler'in acı günü
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti. Memur emeklisi Fikret Güler'in cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

# Bakan, baba, vefat, acı gün, cumhurbaşkanı, şahin, ankara

10 Şub 2024 - 17:39 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi? mask
Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili mask
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili
Meteoroloji 11 kenti işaret etti: Yağış ve fırtına alarmı! mask
Meteoroloji 11 kenti işaret etti: Yağış ve fırtına alarmı!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otobüslere çarptı
Gezeravcı'dan ilk paylaşım geldi: Merhaba Dünya, ben geldim mask
Gezeravcı'dan ilk paylaşım geldi: Merhaba Dünya, ben geldim
Garson 'Heimlich' manevrası yaptı! Boğazına yiyecek kaçan çocuğu kurtardı mask
Garson 'Heimlich' manevrası yaptı! Boğazına yiyecek kaçan çocuğu kurtardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber