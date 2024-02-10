- Ekonomi

Bu tahmin ortalığı kasıp kavuracak: O tarihte dolar 48 TL'nin üstüne çıkacak! Yatırımcılar ne yapmalı?

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Yukarı yönlü ivmelenmeye devam eden dolar kuru ile ilgili endişelendiren tahmini ABD'li yatırım bankası verdi. 4 yıl için dolar tahminini açıklayan bankanın raporunda endişelendiren rakam açıklandı.

Bu tahmin ortalığı kasıp kavuracak: O tarihte dolar 48 TL'nin üstüne çıkacak! Yatırımcılar ne yapmalı? mask
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası için çarpıcı bir tahminde bulundu. Bankaya göre, dolar kuru yıl sonunda 37 liraya yükselecek ve 2027 yılında ise 48 liraya kadar ulaşacak.

GOLDMAN SACHS'IN TAHMİNİ:

Yıl Sonu: 37 TL
2025: 40 TL
2026: 44 TL
2027: 48 TL

TAHMİNİN NEDENLERİ


Yüksek enflasyon:  Türkiye'deki yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oluyor.
Sığ para piyasaları: Türkiye'deki para piyasalarının sığ olması, döviz kurunu dalgalanmalara karşı daha savunmasız hale getiriyor.
Jeopolitik riskler: Türkiye'nin jeopolitik konumu ve bölgedeki siyasi belirsizlikler de döviz kurunu olumsuz etkiliyor.


TAHMİNİN ETKİLERİ


Döviz kuru: Dolar kurundaki yükseliş, ithal ürünlerin fiyatlarını artıracak ve enflasyona katkıda bulunacak.
Faiz oranları: Enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş, faiz oranlarının da yükselmesine neden olabilir.
Ekonomi: Dolar kurundaki yükseliş, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebilir ve yatırımları caydırabilir.


UZMAN GÖRÜŞLERİ


Bazı uzmanlar Goldman Sachs'ın tahminlerinin abartılı olduğunu savunurken, bazı uzmanlar ise bu tahminlerin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs'ın tahmini, Türk Lirası'nın geleceği için endişe verici bir tablo çiziyor. Dolar kurundaki yükseliş, enflasyonu ve faiz oranlarını artırarak Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Şub 2024 - 17:19 - Ekonomi

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