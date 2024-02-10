Alman yetkili isminden korkutan açıklama: "Yatırım yapmaya çekiniyorlar..."

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni yatırımcıların ülkeye çekilmesi konusunda bazı zorlukların olduğunu belirtti. Schulz, "Bazı şirketler Türkiye'de yatırım yapmaktan çekiniyor" diyerek, yatırım koşullarının daha cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, yasal güvenceler, uzun vadeli planlama yapabilme imkanı ve finansman erişiminde kolaylık gibi konuların, şirketlerin beklentileri arasında önemli yer tuttuğunu vurguladı. Büyükelçi, bu tür olumlu çerçeve koşullarının sağlanmasının, Türkiye'ye olan yatırım ilgisini artırabileceğini ifade etti.

Büyükelçi Schulz, yeni yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artırılmasının önemine değinirken, Türk-Alman ticaret ilişkilerinin derin ve dengeli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Schulz, iki ülkenin ekonomik bağlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını ve Almanya'nın Türkiye için kritik bir ticaret ve yatırım partneri olduğunu belirtti. Özellikle enerji sektörünün, ikili ilişkilerde büyük bir rol oynadığını, Türkiye'de faaliyet gösteren 8.000'den fazla Alman şirketi olduğunu ve bunların arasında enerji sektöründe önemli yatırımlar yapan firmaların bulunduğunu ifade etti.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ GİBİ ALANLAR İŞBİRLİĞİ FIRSATI DOĞURABİLİR'



Büyükelçi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in Türkiye ziyareti ve 5. Türk-Alman Enerji Forumu'nda Alman yatırımcıların Türkiye'ye davet edilmesinin iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar olduğunu aktardı. Forumun, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını tartışma platformu olarak değerli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı ve stratejik konumu sayesinde yeni bir üretim merkezi ve tedarik zinciri oluşturma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Schulz, aynı zamanda Türkiye'nin yeşil hidrojen üretimi için uygun koşullara sahip olduğunu ve bu alanda Almanya ile işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi. İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve gerçekleşen ortak yatırımların, gelecekteki işbirliği için olumlu adımlar olduğunu ifade etti.

'YATIRIMCILARI ÇEKMEK İÇİN GÜVENCELER OLMALI'



"Bazı şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmaktan çekindiklerini biliyoruz" diyen Büyükelçi Schulz, Türkiye'de yatırım yapmaktan çekinen şirketler için yasal güvenceler, planlama güvenliği ve finansman kolaylıkları gibi cazip yatırım koşullarının olması gerektiğini vurgulayarak, bu tür olumlu çerçeve koşullarının yeni yatırımcıları çekmede kritik olduğunu belirtti. Türkiye ve Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortak hareket etme kararı aldıklarını, bu konuda düzenli olarak üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi