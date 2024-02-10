Herkes merak ediyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Doğalgaz desteği devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde partisinin adaylarını tanıtmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada; hedeflerinin enerjide bağımsızlık olduğunu belirtti.

Ücretsiz doğalgaz desteğinin halen sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz" dedi.

Geçen yıl nisan ayında alınan kararla, faturalarda 25 metreküp doğalgaza karşılık gelen tutar devlet tarafından karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 'Her seçim döneminde gaz buluyor' diyen çapsızlara kulak asmadan. Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla aramayı sürdürüyoruz."

'PETROL KEŞFİMİZİ ALAYA ALMIŞLARDI'



Erdoğan, enerjide tam bağımsızlığı yakalamanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Gabar'daki petrolün günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğalgazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi