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Evlilik işlemlerinde yeni dönem başladı

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Evlendirme dairelerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi dönemi başladı. Yeni sistem ilk olarak İstanbul Bayrampaşa Belediyesi tarafından uygulandı.

Evlilik işlemlerinde yeni dönem başladı mask
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Evlendirme dairelerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi dönemi başladı. Artık KEC cihazları ile T.C. Kimlik Kartı doğrulaması yapılacak. Uygulama ilk olarak Bayrampaşa Belediyesinde başlandı.

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Evlilik için müracaata gelen çiftlerin çipli kimlik kartı ile T.C. Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi üzerindeki kimlik doğrulama sistemine ve  Belediye AKOS sistemine bilgilerinin kaydedilmesinin ardından, evlenecek olan çiftlere talep ettikleri tarihler için nikâh randevuları oluşturuluyor. Herhangi bir olası sahteciliğin önüne geçilmiş olunuyor.

Kaynak: DHA

# Gelen, Belediye, paylaşım

10 Şub 2024 - 16:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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