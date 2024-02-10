Evlilik işlemlerinde yeni dönem başladı

Evlendirme dairelerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi dönemi başladı. Artık KEC cihazları ile T.C. Kimlik Kartı doğrulaması yapılacak. Uygulama ilk olarak Bayrampaşa Belediyesinde başlandı.
SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Evlilik için müracaata gelen çiftlerin çipli kimlik kartı ile T.C. Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi üzerindeki kimlik doğrulama sistemine ve Belediye AKOS sistemine bilgilerinin kaydedilmesinin ardından, evlenecek olan çiftlere talep ettikleri tarihler için nikâh randevuları oluşturuluyor. Herhangi bir olası sahteciliğin önüne geçilmiş olunuyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.