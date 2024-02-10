Serdar Ortaç aşkı eski Survivor yarışmacısında buldu

Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

"HAYATIMIN KADININI BULDUM"

Ortaç, "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çekmişti.

Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Kaynak: MYNET