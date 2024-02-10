10 Şub 2024 - 16:30- Siyaset G:

Yeniden Refah Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de ise Cemal Arıkan'ı büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı mask
Yeniden Refah Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 747 belediyede partisinin adaylarını açıkladı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç,  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Cemal Arıkan başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda belediye başkan adaylarını ve seçim beyannamesini açıkladı. Erbakan, seçim beyannamelerinde 'ahlaklı belediyecilik' vurgusunun yer aldığını belirtti. Erbakan, "1989 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarılar 1994'te bu ülkenin en büyük şehirlerini yönetmemize vesile oldu. Bu yönetime başlamamız, milletimizin sosyal belediyeciliği ve efsane hizmetlerimizi tanımasına vesile oldu. Yerel yönetimlerdeki bu hizmet anlayışımız ve başarılarımız, 54'üncü hükumetin kurulmasına zemin hazırlayarak, Milli Görüş'ü iktidara taşıdı. 54'üncü hükumet, Cumhuriyet tarihinde altın harflerle yazılan Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükumeti olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Milletin, birbirinden farklı görünse de uygulama olarak aynı olan 3 belediyecilik anlayışına mahkum edilmek istendiğini vurgulayan Erbakan, bunların rant belediyeciliği, heykelci belediyecilik ve örgütçü belediyecilik olduğunu belirtti. Fatih Erbakan, "Bu 3 tip belediyecilik, yönetimdeki ahlak sorununun bir sonucudur. Milletimiz yıllardan beri tercih yaparken iyiyi bulmak yerine kötünün iyisini tercih etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Yıllardan beri Türkiye'yi yöneten ve siyaset yapan siyasi anlayışlar, milletimizin önüne yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını koyamamış" dedi.

'BELEDİYELERDEKİ BAŞARI, İKTİDAR YOLUNU AÇACAK'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde elde edeceği başarının yepyeni bir sayfayı açacağını aktararak, "31 Mart seçimlerindeki zaferimiz ve arkasından belediyelerde ortaya koyacağımız başarı ve hizmetler, 2028'te Yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak ve bu da milletimizin ve bütün İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır. İnşallah 85 milyon insanımızın özlem duyduğu, hak ettiği ahlaklı ve adil yönetimi tarihimizden aldığımız güçle milletimizden aldığımız destekle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra, İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında olduğu 25'i büyükşehir, 45'i il, 556'sı ilçe ve 121'i belde olmak üzere toplam 747 belediyenin adayları açıklandı. Fatih Erbakan, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemal Arıkan olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

# aday, Yeniden Refah Partisi, büyükşehir, seçim, Sosyal, fatih, İzmir, Yer, türkiye

10 Şub 2024 - 16:30 DHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CHP'yi şok eden anket! mask
CHP'yi şok eden anket!
Biden beklenen kararnameyi imzaladı mask
Biden beklenen kararnameyi imzaladı
Erdoğan Antalya'da Yücel'i açıkladı... Gündoğmuş'ta sürpriz mask
Erdoğan Antalya'da Yücel'i açıkladı... Gündoğmuş'ta sürpriz
DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! mask
DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu!
Bahçeli'den AYM'ye sert çıkış! 'Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.' mask
Bahçeli'den AYM'ye sert çıkış! 'Ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.'
Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Biner’den gençlere mesaj! ‘Değişimin temellerini atıyoruz’ mask
Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Biner’den gençlere mesaj! ‘Değişimin temellerini atıyoruz’
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber