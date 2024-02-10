10 Şub 2024 - 16:24- Asayiş G:

15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak Valiliği, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 10-24 Şubat tarihlerinde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Valilik tarafından yapılan açıklamada, merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesinin, 10-24 Şubat tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından, 10 (Dahil)-24 Şubat (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. 

Kaynak: DHA

# Yangın, sevk, merkez, Yer, valilik

10 Şub 2024 - 16:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar mask
Alanya polisinden 'Hayati' uyarılar
Alanya'da çocuğu istismar etmişti: Bakın nerede yakalandı mask
Alanya'da çocuğu istismar etmişti: Bakın nerede yakalandı
Alanya'da korku dolu anlar kamerada: Vatandaş canına kıymak için binaya çıktı mask
Alanya'da korku dolu anlar kamerada: Vatandaş canına kıymak için binaya çıktı
Konya'da korkunç olay: İş arkadaşını baltayla öldürdü mask
Konya'da korkunç olay: İş arkadaşını baltayla öldürdü
Psikolojik sorunları olan genç annesi ile kardeşini rehin aldı mask
Psikolojik sorunları olan genç annesi ile kardeşini rehin aldı
Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü mask
Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoför, başka metrobüsün çarpmasıyla öldü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber