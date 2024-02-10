10 Şub 2024 - 16:23- Spor G:

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır!

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

10 Şub 2024 - 16:23 AA Antalya- Spor

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