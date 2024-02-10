Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA