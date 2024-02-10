Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi aktardığı bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 15.42'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Ekinözü olarak açıklanırken yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi