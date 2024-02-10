10 Şub 2024 - 16:18- Gündem G:

Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem!

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Kahramanmaraş'ta Ekinözü merkezli 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem! mask
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Kandilli Rasathanesi aktardığı bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 15.42'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Ekinözü olarak açıklanırken yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Şub 2024 - 16:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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