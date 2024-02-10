Survivor'da yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Tv8'in merakla izlenen eğlence programı Survivor All Star 2024'te bu yıl yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta ünlüler takımında yaşanan kavga, program sunucusu Acun Ilıcalı'yı dahi çileden çıkarmıştı.

Son olarak ise yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler ortaya çıktı. Her yıl tartışma konusu olan ücretler, adeta dudak uçuklattı.

İŞTE İSİM İSİM HAFTALIK KAZANÇLAR

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Doğukan Manço, Seda Aktuğlu ve Turabi elendi.

Kaynak: KARAR