Survivor'da yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Tv8'in merakla izlenen eğlence programı Survivor All Star 2024'te bu yıl yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta ünlüler takımında yaşanan kavga, program sunucusu Acun Ilıcalı'yı dahi çileden çıkarmıştı.
Son olarak ise yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler ortaya çıktı. Her yıl tartışma konusu olan ücretler, adeta dudak uçuklattı.
İŞTE İSİM İSİM HAFTALIK KAZANÇLAR
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar Saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Nihat Altınkaya, Ersin Korkut, Doğukan Manço, Seda Aktuğlu ve Turabi elendi.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.