Antalya'da sahiller doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi. Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.