- Gündem

Antalya'da sahiller doldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin birçok yerinde kar ve soğuk etkili olurken Antalya hava, yaz günlerini aratmıyor. Denizin havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili yoğunluğuyla dikkati çekiyor.

Antalya'da sahiller doldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi. Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.

Kaynak: DHA

# Antalya, meteoroloji, Hava, yüzde

10 Şub 2024 - 15:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili mask
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kurbanı olan seri katili
İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
İki otomobil çarpıştı: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Evleneceklere faizsiz kredi fırsatı! Bakan açıkladı mask
Evleneceklere faizsiz kredi fırsatı! Bakan açıkladı
Zincirleme kaza! Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı mask
Zincirleme kaza! Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Alanya’da Acet ailesinin acı günü mask
Alanya’da Acet ailesinin acı günü
Alanya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 20 yıl hapsi olan istismarcı Bursa'da yakalandı mask
Alanya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 20 yıl hapsi olan istismarcı Bursa'da yakalandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber