Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu

Suriye uyruklu Muhammed El Seyho, sabah namazı kılmak için mahalledeki Hayırsevenler Camisi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Seyho'ya İstanbul yönüne giden Umut M. yönetimindeki otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Seyho, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.