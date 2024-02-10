Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu

Suriye uyruklu Muhammed El Seyho, sabah namazı kılmak için mahalledeki Hayırsevenler Camisi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Seyho'ya İstanbul yönüne giden Umut M. yönetimindeki otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Seyho, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA