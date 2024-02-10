- Asayiş

Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp bariyerlerden atlayarak, D-100 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Seyho'ya (17) otomobil çarptı. Yaralanan Seyho, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza! Üst geçit yerine bariyerleri kullanmak istedi; canından oldu mask
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Suriye uyruklu Muhammed El Seyho, sabah namazı kılmak için mahalledeki Hayırsevenler Camisi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Seyho'ya İstanbul yönüne giden Umut M. yönetimindeki otomobil çarptı.  Hastaneye kaldırılan Seyho, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA

# İstanbul, Polis, Otomobil

10 Şub 2024 - 15:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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