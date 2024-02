Türk Ocakları Alanya Şubesi’nde kan değişimi

YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporu, Gençlik Kolları Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ile başlayan genel kurul günün anlam ve önemine dair konuşmalarla devam etti. Olağan Genel Kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel merkez delegelerinin oylanması ve dilek temennilerin alınması ile sona erdi. Yapılan oylamanın ardından şube yönetim kuruluna Nurullah Yılmaz, Ali İhsan Özcan, M. Fatih Görüş, Sedat Çolak, Bülent Murabıt, Mehmet Ali Sivri ve Mustafa Can Bildirici seçildi.

Genel merkez delegeleri olarak ise; Nurullah Yılmaz, Hasan Peker ve Ayşe Uysal belirlendi. Türk Ocakları Alanya Şubesi’nin yeni Başkanı Nurullah Yılmaz genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, “Değerli ocaklılar, 112 yıldır Türk milletinin yüceltilmesi ülküsünün peşinden koşan, milletimizin kutlu ocağı Türk Ocaklarının Alanya Şubesi’nin 16. Genel Kurulu’nu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel günde işlerinizden zaman ayırıp ocağımızı şereflendirdiğiniz için, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Türk Ocaklılar olarak, tarihe ve millete karşı mensubu olduğumuz davanın gereklerini yerine getirmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu yolda mazeret üretmek, dedikodu yapmak, bölünmek yok, sadece çalışmak ve daha çok çalışmak var. Her sabah inancımızı ve imanımızı tazelemek durumundayız. Yeni Kızıl Elmamız kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa davasıdır. Allah bu kutlu yolda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dileğiyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. (Fatma VURAL)