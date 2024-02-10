- Ekonomi

Alanya’da bu kampanya kaçmaz!

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Marka İnegöl ve ZK Moda Yaşam Merkezi arasında yüzde 20 indirim anlaşması imzalandı

Alanya’da bu kampanya kaçmaz! mask
Alanya’da bu kampanya kaçmaz!
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ALANYA’NIN iki gözde firması Marka İnegöl ve içerisinde Asr-ı Zerafet Gelinlik ve Mood Güzellik Salonu’nun da bünyesinde bulunduran ZK Moda Yaşam Merkezi arasında indirim anlaşması imzalandı. Her iki firmadan alışveriş yapan kişiler alışveriş yaptıklarına dair belge ile gittikleri takdirde mağazalardan yüzde 20 indirim almaya hak kazanacak. Marka İnegöl mağazası sorumlusu Neslihan Günel, “Güzel bir kampanyayı vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Asr-ı Zerafet Gelinlik ve Mood Güzellik Salonu’nundan alışveriş yapan kişiler Marka İnegöl’den alışveriş yaptıkları takdirde yüzde 20 indirim kazanacaklar. Aynı şekilde Marka İnegöl’den alışveriş yapanlar da Asr-ı Zerafet Gelinlik ve Mood Güzellik Salonu’nundan yüzde 20 indirimle alışveriş yapabilecekler” dedi. ZK Moda Yaşam Merkezi yetkilisi Günay Pancarken de, “ZK Moda Yaşam Merkezi altında Asr-ı Zerafet Gelinlik ve Mood Güzellik Salonu olarak hizmet vermekteyiz. Marka İnegöl’den gelen müşterilerimiz için yüzde 20 indirim sağlayacağız” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Alanya’da bu kampanya kaçmaz!

# Alanya, yüzde, Gelen

10 Şub 2024 - 15:20 - Ekonomi

Mahreç  Ramazan Özdemir

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