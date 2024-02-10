Cumhuriyet tarihinde ilk! Türkiye'de alarm zilleri çalıyor...

Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye yükseldi.

İSTANBUL YAŞLI NÜFUSTA BİRİNCİ SIRADA

Geçtiğimiz sene yaşlı nüfusu 1 milyon 238 bin 899 kişi olan İstanbul iller arasında birinci sırada yer alırken, İstanbul'u 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusları ile karşılaştırıldığında birçok ili geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

"Ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, 2023 yılında 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.