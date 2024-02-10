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Alanya’nın genç muhtar adayından Dim’e ziyaret

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Çarşı Mahallesi Muhtar Adayı Yiğit Can Kıldırgıcı, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti

Alanya’nın genç muhtar adayından Dim’e ziyaret mask
Alanya’nın genç muhtar adayından Dim’e ziyaret
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ÇARŞI Mahallesi’ne muhtar olmak için yola çıkan genç iş insanı Can Kıldırgıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleştiren Kıldırgıcı son olarak Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. Dim ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç muhtar adayı Kıldırgıcı’ya başarılar diledi. Kendisi için oldukça onurlu bir göreve talip olduğunu ifade eden Kıldırgıcı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Çarşı Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu yineledi. Bu süreçte en büyük destekçilerinin ailesi olduğunu ifade eden Kıldırgıcı, yanında olan herkese teşekkür etti. Projelerinden söz eden Muhtar Adayı Yiğit Can Kıldırgıcı, mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberliği sağlayacak, dayanışma ruhunu canlandıracak çalışmalar yürüteceğini dile getirdi. (Toygar DİM)

Alanya’nın genç muhtar adayından Dim’e ziyaret

# ifade, seçim, aday, Son, Mart, muhtar

10 Şub 2024 - 13:17 - Gündem

Mahreç  Toygar Dim

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