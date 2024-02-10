Alanya’nın genç muhtar adayından Dim’e ziyaret

ÇARŞI Mahallesi’ne muhtar olmak için yola çıkan genç iş insanı Can Kıldırgıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleştiren Kıldırgıcı son olarak Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. Dim ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç muhtar adayı Kıldırgıcı’ya başarılar diledi. Kendisi için oldukça onurlu bir göreve talip olduğunu ifade eden Kıldırgıcı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Çarşı Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu yineledi. Bu süreçte en büyük destekçilerinin ailesi olduğunu ifade eden Kıldırgıcı, yanında olan herkese teşekkür etti. Projelerinden söz eden Muhtar Adayı Yiğit Can Kıldırgıcı, mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberliği sağlayacak, dayanışma ruhunu canlandıracak çalışmalar yürüteceğini dile getirdi. (Toygar DİM)