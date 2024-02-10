Antalya'nın komşu iline deprem uyarısı! Kaçacak yer yok...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarına devam ediyor. Her açıklamasıyla gündeme oturan Ercan, uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamalarında Burdur'a işaret eden deprem uzmanı, "Kentte kırıklardan kaçacak yer yoktur" ifadesini kullandı.

'HASTANENİN GÖL KIYINA YAPILMIŞ OLMASI KIYIMDIR'

Kentin Şehir Hastanesinin bilime aykırı bir şekilde kalın, gevşek, ıslak ve depremde çalkalayıcı olan Burdur Gölü'nün kıyısına inşa edilmiş olmasını 'kıyım' olarak nitelendiren Ercan, "Tutukevinin olduğu güney tepeler en uygun yer idi." değerlendirmesinde bulundu.

BURDUR'DA DEPREM AÇISINDAN GÜVENLİ BÖLGELER

Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi ve Yukarı Pazar'ın deprem açısından güvenli olduğunu belirten Ercan, kentteki doğru yer seçimleri ve sağlam yapıları sebebiyle TOKİ'yi alkışladı. Tehlike saçan göl kıyılarının boşaltılıp ağaçlandırılması gerektiğinin altını çizen Ercan, şehrin Mehmet Akif Üniversitesi dolaylarında geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

'GÖL GÜNEYİ DEPREMLİDİR'

Dün Burdur Gölü'nün her depremle biraz daha çöktüğüne işaret eden Ercan'ın sosyal medya hesabından şehre yönelik yaptığı uyarılar şu şekilde:

- Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir.

- Burdur'da Şehir Hastanesi, bilime aykırı biçimde kalın, gevşek, ıslak, depremde çalkalayıcı Burdur Gölü kıyısına yapılmış olması kıyımdır. Tutukevinin olduğu güney tepeler en uygun yer idi.

- Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır. Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.

- Burdur'da doğru yer seçimiyle, sağlam yapı üreten TOKİ'yi alkışlıyorum. Göl kıyıları boşaltılıp ormanlaştırılmalıdır. Burdur, Mehmet Akif Üniversitesi dolayına geliştirilmelidir.

- Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yağış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.

- Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir.

Kaynak: Karar