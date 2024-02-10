- Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy’dan ALKÜ’ye tam not

ABONE OL Google News Sayfamız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret ederek üniversitenin gelişimi hakkında bilgi aldı

ÖSYM Başkanı Ersoy’dan ALKÜ’ye tam not mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA’DA bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Antalya’nın doğu bölgesinin tek devlet üniversitesi olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini ( ALKÜ) ziyaret etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Ersoy, üniversitenin gelişimi ve akademik başarıları hakkında bilgi aldı. Başkan Ersoy ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de bulundu. Başkan Ersoy, yeni Rektörlük ve Merkezi Derslikler binasının hayırlı olmasını dilerken ALKÜ’nün Türkiye’ye örnek projesi GES hakkında da detaylı bilgi aldı. Başkan Ersoy’a üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Türkdoğan, akademik çalışmalar ve bilimsel projelerle üniversitenin her geçen gün ilerlediğini belirtti. Yapım aşamasında olan Cikcilli Yerleşkesinden de bahseden Rektör Türkdoğan, “Alanya bölgesinin gelişimine büyük katkı sunan üniversitemiz Cikcilli Yerleşkemizin tamamlanmasıyla daha zengin ve etkili bir öğretim hayatına geçecek. Burada sağlık ve spor alanlarında kurulacak fakültelerle tam kapasite olarak bilim üretimi gerçekleşecek. ALKÜ olarak hem bilimsel hem de fiziksel gelişmemizi hızla sürdüreceğiz.” dedi. Ziyaretin devamında, iki kurum arasında iş birliklerinin geliştirilmesi konuları konuşuldu. Rektör Türkdoğan, Başkan Ersoy’a ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. (ALKÜ/BÜLTEN)

ÖSYM Başkanı Ersoy’dan ALKÜ’ye tam not

# sağlık, Alanya, Antalya, ALKÜ, cikcilli, Devlet, başkan, türkiye

10 Şub 2024 - 11:55 - Eğitim

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Rus çocuklar Türkçe öğreniyor mask
Rus çocuklar Türkçe öğreniyor
Alanya'ya Teknopark müjdesi! ÖSYM Başkanı Ersoy’dan kritik ziyaret mask
Alanya'ya Teknopark müjdesi! ÖSYM Başkanı Ersoy’dan kritik ziyaret
Alanya Üniversitesi öğrencileri her dalda '7 altın madalya' aldı mask
Alanya Üniversitesi öğrencileri her dalda '7 altın madalya' aldı
ÖSYM yayımladı! YKS için 'Sıkça sorulan sorular' mask
ÖSYM yayımladı! YKS için 'Sıkça sorulan sorular'
DEMKOD burs verdiği öğrencilerle buluştu mask
DEMKOD burs verdiği öğrencilerle buluştu
Alanya Üniversitesi'nde deprem ve afetler konuşuldu mask
Alanya Üniversitesi'nde deprem ve afetler konuşuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber