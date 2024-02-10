Gazipaşa’da badem ağaçları çiçek açtı

GAZİPAŞA'YA yaklaşık 35 kilometre uzaktaki Gökçebelen Mahallesi'nde badem ağaçları sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açmaya başladı. Bu durumu görenler, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Demiral (81) "Mahallemizde badem ağaçları çiçek açtı. Bahar geldi. Yurtta don, kar varken, Antalya baharı yaşıyor" dedi. Meteoroloji verilerine göre ilçede geceleri 9, gün içerisindeki sıcaklık da 19 derece ölçüldü. Az bulutlu havanın yaşandığı ilçede, yarın parçalı bulutlu, pazar günü de bulutlu hava bekleniyor. Pazar gününe kadar 20 dereceye ulaşacak sıcaklıkların ardından ilçede pazartesi yağış tahmin ediliyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.