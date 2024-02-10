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Gazipaşa’da badem ağaçları çiçek açtı

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Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olurken Gazipaşa’da badem ağaçları çiçek açtı

Gazipaşa’da badem ağaçları çiçek açtı mask
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GAZİPAŞA'YA yaklaşık 35 kilometre uzaktaki Gökçebelen Mahallesi'nde badem ağaçları sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açmaya başladı. Bu durumu görenler, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Demiral (81) "Mahallemizde badem ağaçları çiçek açtı. Bahar geldi. Yurtta don, kar varken, Antalya baharı yaşıyor" dedi. Meteoroloji verilerine göre ilçede geceleri 9, gün içerisindeki sıcaklık da 19 derece ölçüldü. Az bulutlu havanın yaşandığı ilçede, yarın parçalı bulutlu, pazar günü de bulutlu hava bekleniyor. Pazar gününe kadar 20 dereceye ulaşacak sıcaklıkların ardından ilçede pazartesi yağış tahmin ediliyor. (DHA)

Gazipaşa’da badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: DHA

# meteoroloji, günü, Hava, gazipaşa

10 Şub 2024 - 12:55 - Gündem

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