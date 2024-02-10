Alanya 2024 için EMITT’te olumlu sinyaller aldı 

27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçmesi, standa gösterilen ilgi ve yapılan tanıtım çalışmaları, Alanya'nın turizm potansiyelinin güçlü bir şekilde vurgulanmasını sağladı. Şehrin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turistik olanaklarını en etkileyici şekilde sunmak için özel olarak tasarlanan 42 metrekarelik Alanya standında yeni işbirlikleri için güçlü bir temel oluşturuldu.

‘2024 İÇİN GİDİŞATIMIZ OLUMLU’

MITT Fuarı hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Alanya'nın 27. EMITT Fuarı'ndaki başarılı performansı, şehrimizin turizmdeki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Dört günlük fuar sürecinde gerek yerli gerekse yabancı sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden yola çıkarak, 2024 turizm sezonunun sektöre olumlu bir ivme kazandıracağını öngörüyoruz. Özellikle yurt dışı kaynak pazarlarda yapılan planlamalar, ülkemiz ve bölgemiz için 2024 yılında planlanan kapasite artırımları ve yeni rotalar eklenmesi gibi durumlar da bu olumlu gidişatı destekliyor. Bundan sonraki süreçte de katıldığımız tüm fuar ve etkinliklerde Alanya'nın turizmdeki lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. EMITT Fuarı'ndaki Alanya standında, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmak amacıyla özel hediyelik eşyalar da sunuldu. Ayrıca, fuar ziyaretçilerine Alanya'nın tarihini ve doğal güzelliklerini anlatan broşürler, bilgilendirici kitapçıklar ve tanıtıcı materyaller de dağıtıldı. (ALTAV/BÜLTEN)