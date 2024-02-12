Mahkemeden ilan

İ L A N

T.C.

ALANYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/159 Esas

DAVALI : FATMA NURAL-T.C22324259032

- Maltepe Mah. Topkapı Maltepe Cad. Orhan Kocabaş Triko Center No:9/3

-Büyükhasbahçe caddesi mamadı mevkii Fatma Nural evi no :8/a

İLAN

Mahkememiz tarafından görülmekte olan ve aleyhinize açılan ihalenin feshine davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar gereğince,

DAVACILARIN ŞİKAYETİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

İş bu kararın ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde başvurulacak İSTİNAF yolu başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 02/02/2024