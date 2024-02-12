Mahkemeden ilan

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İ L A NT.C.ALANYA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ESAS SAYISI : 2024/159 EsasDAVALI : FATMA NURAL-T.C22324259032- Maltepe Mah. Topkapı Maltepe...

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İ L A N
T.C.
ALANYA
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/159 Esas
DAVALI : FATMA NURAL-T.C22324259032
- Maltepe Mah. Topkapı Maltepe Cad. Orhan Kocabaş Triko Center No:9/3
-Büyükhasbahçe caddesi mamadı mevkii Fatma Nural evi no :8/a
İLAN
Mahkememiz tarafından görülmekte olan ve aleyhinize açılan ihalenin feshine davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar gereğince,
DAVACILARIN ŞİKAYETİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,
İş bu kararın ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde başvurulacak İSTİNAF yolu başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 02/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01982233

12 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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