Mahkemeden ilan

İ L A N
T.C.
ALANYA
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2024/159 Esas
DAVALI : FATMA NURAL-T.C22324259032
- Maltepe Mah. Topkapı Maltepe Cad. Orhan Kocabaş Triko Center No:9/3
-Büyükhasbahçe caddesi mamadı mevkii Fatma Nural evi no :8/a
İLAN
Mahkememiz tarafından görülmekte olan ve aleyhinize açılan ihalenin feshine davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar gereğince,
DAVACILARIN ŞİKAYETİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,
İş bu kararın ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde başvurulacak İSTİNAF yolu başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 02/02/2024
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.