Çöp konteyneri alınacak

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

GAZİPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



770 LİTRE METAL ÇÖP KONTEYNER VE 240 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/140707

1-İdarenin a) Adı : GAZİPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI 07900 GAZİPAŞA/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 2425721013 - 2425721629 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 770 LİTRE METAL ÇÖP KONTEYNER VE 240 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 250 ADET 770 LİTRE METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE 250 ADET PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GAZİPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ç) Süresi/teslim tarihi : YÜKLENİCİ; SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 90 GÜN İÇERİSİNDE 250 ADET 770 LİTRE METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE 250 ADET 240 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERLERİNİ GAZİPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 2(İKİ) GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.02.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU



İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: ÜZERİNDE İHALE KALAN YÜKLENİCİ SERİ İMALATA GEÇMEDEN ÖNCE 2(İKİ) ADET, 240 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ VE 770 LİTRE METAL ÇÖP KONTEYNERİ PROTOTİP KONTEYNER İMAL EDECEK VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR. TESLİM EDİLECEK PROTOTİP KONTEYNER İDAREYE AİT ARAÇLARDA VE KALDIRMA APARATLARINDA DENENECEKTİR. DENENECEK PROTOTİP KONTEYNERIN KALDIRMA APARATLARINDA VE KALDIRMA KOLLARINA UYUM SAĞLAMASI İLE İSTENİLEN NİTELİKLERE UYGUN İMAL EDİLDİĞİ İDARECE GÖRÜLÜP UYGUNLUK YAZISI VERİLDİKTEN SONRA SERİ İMALATA BAŞLANACAKTIR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.