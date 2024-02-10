Araç muayenesine gidenler dikkat! O ücretler geri ödenecek!

KONYA'da Hüseyin Özdemir, gittiği araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Alınan farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu belirten Özdemir, "Amacımız burada 128,18 TL'nin kesilmesi değil. Bundan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için ben şikayetimi oluşturdum. Öncü olmak vesilesiyle insanların bu durumu dikkate almasını istiyorum" dedi.

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark alınıp, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Özdemir, Tüketici Hakem Heyet’ine başvurmasındaki amacının paranın iadesinden ziyade, vatandaşların bilinçlenmesine ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olan bu uygulamanın sona ermesi olduğunu belirtti. Yaşadıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

''Yılbaşından üç gün önce Seydişehir ilçesinde muayene randevusu aldım. Aldığım saat ve randevuda aracımı muayeneye götürdüm. İşlemleri yaptıktan sonra sıra ödemeye geldi. Kredi kartıyla ödeme yapılacağında fark alındığını gişedeki görevli söyledi. Ben de o an için alınan farkın nedenini sormadım. Kabul ederek ödememi yaptım. Aracım da zaten muayeneden geçmedi. Avukatıma danıştım ve alınan farkın yasal olmadığını öğrendim. Ben de hakkımı yasal olarak aramak istedim. Gereken işlemleri de avukatım aracılığıyla başlattım. Amacımız burada 128,18 TL'nin kesilmesi değil. Bundan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için ben şikayetimi oluşturdum. Öncü olmak vesilesiyle insanların bu durumu dikkate almasını istiyorum.''

'TÜKETİCİ KANUNU'NA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR'

Özdemir'in avukatı Emre Akman, alınan ücretin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu belirterek, ''Biliyorsunuz ki aracı muayene ettirmek için bir ücret var. Bu ücreti nakit ödediğinizde 1130,44 TL, ancak kredi kartıyla ödediğimizde 128,18 TL ekstra üzerinde bir fark koyarak bu para tahsil ediliyor. Sadece müvekkilimden değil. Tüm insanlardan bu para tahsil ediliyor. Bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a tamamen aykırı. Çünkü kredi kartta artık günümüzde her yerde geçerli. Bunun kesinlikle göz önüne alınması gerekiyor. Kartla vatandaş ödeme yapıyor diye, kesinlikle bir fark alınması kabul edilemez. Bu durum kesinlikle hukuka aykırı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanarak Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayetimizde bulunduk. Şu an süreç devam ediyor. Amacımız kesinlikle bizden alınan farkın geri iadesi durumu değil. Buradaki durum kesinlikle karttan ödeniyor diye vatandaştan ekstra haksız olarak Tüketici Kanunu'na aykırı olarak bir ödeme alınıyor olmasıdır'' diye konuştu.