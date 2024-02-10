- Siyaset

CHP'yi şok eden anket!

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Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.

CHP'yi şok eden anket! mask
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday olması sonrası patlak veren tartışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümündeki anma töreninde de protesto edilen Savaş'la ilgili kentte yapılan anket çalışması CHP yönetimini kara kara düşündürecek.

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1500 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketten çıkan sonuç şöyle;

Oy veririm: %30,2
Oy vermem: %45,6
Belki veririm, belki vermem: %10,4
Cevap yok: %13,8

# ilgili, Belediye, CHP, seçim, aday

10 Şub 2024 - 11:32 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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