CHP'yi şok eden anket!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday olması sonrası patlak veren tartışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümündeki anma töreninde de protesto edilen Savaş'la ilgili kentte yapılan anket çalışması CHP yönetimini kara kara düşündürecek.
ASAL Araştırma Şirketi tarafından 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1500 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.
Anketten çıkan sonuç şöyle;
Oy veririm: %30,2
Oy vermem: %45,6
Belki veririm, belki vermem: %10,4
Cevap yok: %13,8
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.