Emekliler dikkat! Maaşların yatacağı tarih belirlendi... İşte ikramiye ve ödemeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesinin ardından, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için harekete geçildi. Bu kararla birlikte, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyun indirimli kullanılmasına kadar bir dizi iyileştirme gündeme alındı. Öte yandan promosyon ödemelerinde de artışlar yaşandı.

Banka promosyonları, emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlama fırsatını genişletiyor. Bu yıl, emekli olacak birçok EYT’li de bu promosyonlardan yararlanacak. Promosyon miktarı 15 bin liraya kadar çıkarken, bazı bankalar hiçbir koşul aramadan ödeme yaparken, bazıları otomatik fatura ödeme talimatı, kartla alışveriş gibi ek şartlarla tutarı artırıyor.

Taban aylığın 10 bin lira olmasıyla birlikte, tüm emekliler en üst dilimden promosyon alma imkanına kavuştu. Daha önce 7 bin 500-9 bin 999 lira maaş aralığında belirlenen promosyonu alan emekliler, artık 10 bin lira ve üstü aylıklar için belirlenen tutarı alabilecekler. Şubat zammının yüzde 49.25’e yükselmesiyle gelirler artarken, önümüzdeki günlerde promosyonun daha da artacağı beklentileri var.

Bankaların promosyon tutarlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus ve mobil uygulama üzerinden maaş taşıma talimatı verenlere 500 lira ve üzeri harcamalara 1.500 lira ek bonus.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda ise en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

“Emekliler Yılı” olan 2024’te emeklilerin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Bayram ikramiyelerinde artış başta olmak üzere elektrik, doğal gaz, su ve ulaşımda indirim, kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmalarına, hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.

SON KARAR ERDOĞAN’IN

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

İKRAMİYELER ARTIRILACAK

Emeklilerin 2’şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. Bu nedenle AK Parti grubunun

bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.

BELEDİYELER VE MERKEZİ YÖNETİM

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar ‘belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar’ olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

ULAŞIM VE SUYA İNDİRİM

Belediyeler Birliği ile ‘niyet beyanı’ içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı alternatifli olarak çalışılıyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK-DOĞAL GAZ

Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğal gazı indirimli kullanması üzerinde duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

KİRA YARDIMI SEÇENEĞİ

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

BANKALAR DA DEVREDE

Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

KAMU TESİSLERİNDE İNDİRİM

Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.