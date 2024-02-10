Hükümet harekete geçti: Kredi kartlarına yeni düzenlemeler yolda

Hayat pahalılığı karşısında alım gücü giderek zayıflayan vatandaşlar kredi kartlarına yönelirken ekonomi yönetimi, seçimden sonra kartlı harcamalarda düzenleme yapılacağı mesajını veriyor.
Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini aylık yüzde 3.66 seviyesinde sabit tutuyor. Ayrıca tüketici kredisinde aylık faizler ise yüzde 3.79-yüzde 4.50 aralığında bulunuyor. Bu yüksek faizlere rağmen enflasyonun ateşi sönmediği için vatandaşlar masraflarını karşılayabilmek adına kartlara yüklenmeye devam ediyor.
ŞUBATTA YÜZDE 17 ARTIŞ
Sözcü'nin haberine göre; 2 Şubat haftasında haftalık bazda yüzde 17 artışla 240 milyar liralık kartlı harcama yapıldı. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borcu ise 2 Şubat haftasında 1 trilyon 247 milyar liraya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar’dan sonra yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarına düzenleme sinyali verdi. Karahan, bu hafta kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalar hazırladıklarını söyledi.
YENİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR
Kulis bilgilerine göre, kredi kartlarıyla ilgili masada birkaç formül bulunuyor. İlk seçenek, Haziran 2022’den bu yana değiştirilmeyen asgari ödeme tutarının yükseltilmesi olarak belirtiliyor.
Kredi kartı limitlerine kısıtlama getirilebileceği de konuşuluyor. Ayrıca kartlara taksit sınırlaması uygulanması da kulislere yansıyan bilgiler arasında bulunuyor.
Diğer yandan dün Finansal İstikrar Komitesi tüketici kredileri başlığıyla toplandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.